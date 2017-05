7/5/17 08:29 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 3, Xbox 360 | 0 reacties

Sinds kort is Call of Duty: Black Ops II toegevoegd aan de lijst van games die backwards compatible zijn met de Xbox One. Gamers wereldwijd pakken de game daardoor wederom op om bijvoorbeeld hun highscores te verbeteren. Een van die mensen is streamer Patrick "TheSmithPlays" Smith.

Nu is een streamer die een game speelt natuurlijk geen nieuws, tenzij diezelfde streamer een manier vindt om zonder veel moeite de zesde plek op de wereldranglijst te bereiken. In onderstaande video zien we namelijk dat hij de combinatie schuine grond, muur, Sliquifier en geduld gebruikt om van ronde 17 tot 74 duizenden kills bij elkaar te krijgen. Dit duurde een kleine drie uur, wat vermoedelijk een stuk korter is dan de tijden van de andere mensen in de top 10.