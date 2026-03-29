Toen in 2005 Pokémon XD: Gale of Darkness uitkwam, waren de critici niet echt positief. Op Metacritic krijgt de game gemiddeld 64 punten, wat teleurstellend laag genoemd mag worden. Dit betekent echter niet dat liefhebbers van de serie de game niet graag speelden. Veel mensen zullen er warme herinneringen aan hebben gehad.
Hoewel de game toen niet zo werd gepresenteerd, kan het worden gezien als de spirituele opvolger van Pokémon Colosseum, die een jaar eerder uitkwam. De focus van deze game ligt echter meer op het vangen van Shadow Pokémon dan die van zijn voorganger.
Nintendo heeft nu laten weten dat ze veel meldingen hebben gekregen dat er veel crashes zijn, zoals goed te lezen is in het onderstaande artikel op X.
In de tekst staat dat ze op de hoogte zijn van de crashes en aan het onderzoeken zijn wat er aan de hand is. Ze zullen ook de mensen op de hoogte houden wanneer er nieuwe informatie is.
Verder geven ze ook aan dat, om ervoor te zorgen dat je niet te veel progressie verliest na een crash, de "Save Anywhere" functie kan worden ingeschakeld in het "Suspend menu" in de game. Zo voorkom je dat je hele stukken opnieuw moet doen. Verder biedt Nintendo uiteraard zijn excuses aan.
Heb jij warme herinneringen aan Pokémon XD: Gale of Darkness of heb je de crashes zelf ervaren?
