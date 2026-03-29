Toen in 2005 Pokémon XD: Gale of Darkness uitkwam, waren de critici niet echt positief. Op Metacritic krijgt de game gemiddeld 64 punten, wat teleurstellend laag genoemd mag worden. Dit betekent echter niet dat liefhebbers van de serie de game niet graag speelden. Veel mensen zullen er warme herinneringen aan hebben gehad.

Hoewel de game toen niet zo werd gepresenteerd, kan het worden gezien als de spirituele opvolger van Pokémon Colosseum, die een jaar eerder uitkwam. De focus van deze game ligt echter meer op het vangen van Shadow Pokémon dan die van zijn voorganger.

Nintendo heeft nu laten weten dat ze veel meldingen hebben gekregen dat er veel crashes zijn, zoals goed te lezen is in het onderstaande artikel op X.