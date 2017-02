Bundle Stars pakt groots uit met zestien bundels

Als we het internet mogen geloven hebben wij gamers allemaal genoeg om te spelen. Echte gamers weten echter dat je nooit genoeg games kunt hebben. Dus waarom zou je niet direct groots in slaan?

Dat is precies wat je nu kunt doen met de Beat The Countdown-actie van Bundle Stars, waar je gedurende drie dagen de kans hebt om maar liefst zestien bundels met allerlei titels te scoren. Gezien deze hoeveelheid, en omdat je sommige bundels zelf kunt samenstellen, zullen we de bundels niet allemaal bespreken. In plaats daarvan nodig we je uit om ze hier zelf te bekijken.

Bron: Bundle Stars