Balatro

Een van de meest tijdens het werk gespeelde games is natuurlijk Patience, maar er is nu een kaartgame te spelen die veel verslavender en leuker is, en net zo makkelijk te 'alt+tabben' is als Patience, mits je hem in windowed mode speelt natuurlijk. Balatro is op z'n simpelst gezegd een roguelike deckbuilder pokergame. Dat wilt zeggen dat de regels rond poker gevolgd worden, maar er een hele diepe sublaag onder ligt. Het doel van het spel is simpelweg de blinds verslaan en zoveel mogelijk (tot in de biljoenen) punten halen en kaarten ontgrendelen. Ja, dat klinkt echt retesaai, maar als je eenmaal de game doorhebt (duurt meestal een paar minuten) dan kickt de adrenaline en de verslaving direct in. De game is verschrikkelijk leuk om te spelen en naast dat je de punten aaneenrijgt, rijg je ook de werkuren aaneen. Je zult zien dat je dag heel erg snel voorbijgaat tijdens het spelen van Balatro en voor je het weet mag je weer naar huis om lekker te gaan gamen.

Faster Than Light

Faster Than Light is al een wat oudere game uit 2012, maar zo opgezet dat deze tijdloos genoemd kan worden. Ook deze game is een roguelike, maar dan van een heel andere orde. Je bent de kapitein van een ruimteschip en geeft orders aan je crew. Je stuurt een bemanningslid naar de brug om beter te kunnen vliegen of een bemanningslid naar de armory om beter de wapens te kunnen gebruiken. Des te meer bemanning een kamer heeft, des te efficiënter die betreffende kamer werkt. Als je meer mensen op de brug zet, hou je minder mensen over voor de schildkamer. Het voordeel is wel dat je constant je mensen kunt blijven verplaatsen en zo kunt handelen aan de hand van je huidige situatie. Je kunt je bemanning uitbreiden en upgraden, net als je schip. De bedoeling is dat je uiteindelijk in je run ontsnapt aan je achtervolgers. Dit doe je door elke keer een nieuwe bestemming te kiezen en te hopen dat je dan bijvoorbeeld niet in een meteorenzwerm terecht komt. De game is makkelijk te leren, maar moeilijk om meester te maken. Maar wel erg verslavend en ook speelbaar in windowed mode, dus ook weer makkelijk te 'alt+tabben'.

Marvel Snap

De derde game in deze lijst is ook direct de meest recente: Marvel Snap. Dit is de tweede deck builder in de lijst, maar het is geen roguelike. De game is grafisch wat sterker dan bijvoorbeeld Balatro, maar daarentegen duren de potjes echt vele malen korter. Het is een zeer snel en intens kaartspel waarin je een deck hebt van twaalf kaarten die je in zes beurten kunt inzetten. Naast de kaartacties hebben ook de locaties invloed op het spelverloop. De locaties zijn vooral bekende Marvel-locaties zoals Wakanda, Nexus Hub en de Negative Zone. De game wordt regelmatig voorzien van nieuwe content en omdat de potjes snel voorbij zijn is het een ideale game om even snel op het werk te spelen.

Dorfromantik

Ik snap dat je niet altijd zin hebt in competitie in een game, zeker als je op je werk bent. Dat is waar Dorfromantik om de hoek zou kunnen komen kijken. Dit is een rustgevende cozy game die je desgewenst zonder enige druk kan spelen. De game bevat een modus die je onbeperkt tegels laat leggen en weer verwijderen, waardoor je je creatieve hersenhelft lekker kunt laten ontspannen. Je kunt de mooiste landschappen leggen of een zo groot mogelijk aaneengesloten dorp; de keuze is helemaal aan jou. De muziek werkt daarbij ook nog eens rustgevend en daardoor kun je de game heel makkelijk neerleggen als er iets qua werk te doen is en heel makkelijk weer oppakken, want de vibe die de game uitstraalt, sleept je direct terug de game in. Ook deze game is in windowed mode te spelen, en leent zich perfect voor zowel korte, als lange sessies.

Disclaimer