Stefan: Of er meer dan genoeg zijn, dat durf ik niet zo hard te zeggen. Wat ik wel denk, is dat de timing net niet lekker is. Veel fans van het genre zitten nog vol in ARC Raiders en het zijn grote schoenen om op te volgen. Marathon komt daarmee voor mijn gevoel net te laat of veel te vroeg om de volgende grote titel binnen deze niche te zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog andere alternatieven die redelijk recent zijn verschenen, zoals Escape from Tarkov. Zelf reken ik ook Helldivers II een beetje tot dit genre, maar die stelling leverde wat weerstand op binnen onze crew.

Sil: Eerlijk gezegd? Ik zou het niet weten. Ik heb nog nooit een extraction shooter gespeeld en eigenlijk kan ik me ook niet voorstellen dat ik ze ooit zal spelen. Het gehele genre heeft ongeveer net zoveel aantrekkingskracht op me als groen brood, dus of die nu afgelopen week of afgelopen decennium was verschenen, het zou mij om het even zijn. Mark: Ik heb heel weinig met first-person shooters in algemene zin. Ik ben er slecht in en dan maakt het eigenlijk niet uit of het singleplayer, coöperatief of competitief is. Maar Marathon heeft wel een warm plekje in mijn hart. Toen ik opgroeide hadden wij thuis een Macintosh in plaats van een PC. Dus waar mijn vriendjes allemaal vrolijk Wolfenstein en DOOM speelden, had ik Marathon. Dat vond ik toen een leuke verhaalgedreven shooter. Dus qua nostalgie ben ik heel benieuwd wat er straks uitkomt. Maar ik wacht de reviews nog wel even af.

Doeke: Ik heb Marathon even aangezet en heel snel weer uitgezet. Het komt op mij over als een veertien in een dozijn shooter en daarnaast was de stijl helemaal niet mijn ding.Ook speel ik verder geen multiplayer extraction shooter games, of überhaupt andere multiplayer games meer. (afgezien van de occasional co-op). Maar om stelling te beantwoorden: Ja, Marathon komt voor mij twintig jaar te laat om het nog leuk te vinden. David: Extraction shooters bestaan al een tijdje, maar waren tot voor kort best een nichegenre binnen het shooter-genre. Na het succes van Tarkov in beta zijn heel wat developers ermee aan de slag gegaan en daar plukken we nu pas de vruchten van met onder andere het succes van ARC Raiders. Ondertussen heeft Tarkov zelf ook een full release gekregen. Dus nee, Marathon komt niet te laat. Sterker nog, het zijn net die andere games die het genre groter maken en de weg vrijmaken voor meer titels binnen het genre. Als we zo restrictief naar genres beginnen kijken, wordt het ook gewoon saai. Street Fighter en Mortal Kombat waren eerst? Is er dan geen plaats meer voor TEKKEN? Natuurlijk wel. Genres blijven groeien en variatie is net wat gamen zo leuk maakt. Peter: Ik vind het altijd fijn om even te kijken bij dergelijke stellingen wat Steam te vertellen heeft. Die kan 163 extraction shooters noemen. Dit betekent niet dat het allemaal extraction shooters zijn, zoals Escape from Tarkov, ARC Raiders of Marathon, maar het zegt heel veel. Het lijken veel games, maar ga het vergelijken met andere genres. Er zijn 10.355 roguelites en deel je die op, dan zijn er 489 roguelike deckbuilders. Er zijn 933 boomer shooters. In totaal zijn er 188.761 co-op games te spelen. Als je naar die aantallen kijkt valt 163 erg in het niet. Er kunnen nog best wel wat Extraction Shooters bij.

Mario: Extraction shooters zijn niet mijn expertise, maar ondanks dat het een nichegenre is, zijn er inmiddels wel aardig wat titels op de markt. Of Marathon hiermee te laat komt, vind ik lastig in te schatten. Toch hoeft de concurrentie aangaan met de al gevestigde games geen verkeerde zet te zijn, mits de game kwalitatief goed zijn en een solide framework biedt Natascha: Voor je deze vraag stelde had ik nog nooit echt van dit genre gehoord. Ik kan hier dus ook geen directe uitspraak over doen. Maar van wat ik inmiddels geleerd heb over dit genre, is het ook niks voor mij. Wel ben ik van mening dat als je game goed is, het niet direct uit zou moeten maken hoeveel concurrentie er is. Mensen weten het dan wel te vinden omdat het zich rond spreekt.