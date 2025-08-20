Tijdens de Future Games Show at gamescom 2025 is 1348: Ex Voto aangekondigd.

In de game speel je een vrouw die het voor elkaar heeft gekregen om ridder te worden. Nu is het aan haar om haar leven invulling te geven.

Gelukkig doet ze dit door te gaan knokken. Gezien de titel van de game is de kans zeer groot dat de Zwarte Dood nog aan zal kloppen, hoewel dit niet helemaal duidelijk is in de trailer.

De game zal uitkomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en de PC.