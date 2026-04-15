Natuurlijk wisten we al soort van dat een volgende game met de spinnenman op stapel stond. Door de hack van Insomniac lagen diens plannen voor de komende jaren immers al op straat. Het is echter mogelijk dat plannen wijzigen, misschien zelfs vanwege die hack. Dus een nieuwe bevestiging is in dat opzicht geen overbodige luxe.

Terug naar Jordan. Hij plaatste een foto van zichzelf met motion capturing gear aan en de tekst ''If you know, you know'' en een emoji van een spin. Alsof dat nog niet duidelijk genoeg was, neemt hij op de foto een typerende pose van Spider-Man aan, waarbij met name de handen boekdelen spreken.

Of deze nieuwe game Spider-Man 3 gaat worden, de Venom spin-off of iets compleet anders, daar kunnen we wel enkel naar gissen. Maar gezien we sowieso op 4 juni een State of Play krijgen, is het niet ondenkbaar dat we daar allicht meer horen.