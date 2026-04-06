In het geval van ALL WILL FALL is het team achter het spel volop bezig om problemen die na de release opdoken te fixen en het gevolg is de uitrol van update 1.0.4f1. Deze pakt verschillende oorzaken van crashes en game-breaking bugs aan, maar lost ook een issue op waarbij de game gebouwen die vernietigd zijn blijft zoeken, met terugkerende foutmeldingen als gevolg. Dit is zowaar nog vervelender dan een crash, daar dit je met grote regelmaat uit de ervaring blijft trekken.

Andere zaken waar naar gekeken is, is een gebied waar karakters aan het T-posen waren, het crashed boat event dat zichzelf voltooide en het toevoegen van meer logging tools in het spel, zodat andere bugs makkelijker geïdentificeerd kunnen worden.

De game is absoluut nog niet foutloos, iets wat het team ook openlijk toegeeft, maar de juiste stappen worden in ieder geval gezet.