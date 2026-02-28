In de eerste beelden zien we Kratos (Ryan Hurst) die Atreus (Callum Vinson) leert om te jagen. Wat vooral opvalt aan de foto, is dat Atreus er in de serie een stuk jonger uitziet dan in de God of War-game. Voor de rest lijkt het erop dat de serie het verhaal van God of War redelijk trouw gaat volgen.

Sony en Amazon hebben nog niet bekendgemaakt wanneer de serie te zien is. Zodra er meer informatie is, kun je dat hier op GameQuarter.be lezen.