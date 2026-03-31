De Flashpoint-update is de derde grote contentupdate die Embark Studios in 2026 heeft uitgebracht. In januari kregen we Headwinds, in februari Shrouded Sky en nu is Flashpoint beschikbaar. De laatste update, Riven Tides, verschijnt in april, waarin spelers het kunnen opnemen tegen een nieuwe ARC — groter dan de Queens en Matriarchs — en een nieuwe map kunnen verkennen.

Wat zit er in de Flashpoint-update?

Allereerst krijgen we twee nieuwe wapens tot onze beschikking: de Canto en de Dolabra. De Canto is een SMG die medium ammo gebruikt, terwijl de Dolabra een nieuwe shotgun is die energy ammo gebruikt en bijzonder krachtig is tegen ARC-vijanden. Daarnaast wordt er een nieuw stuk uitrusting toegevoegd: de Surge Coil, een deployable die periodiek zijn omgeving elektrificeert en alles wat te dichtbij komt, schokt.

We krijgen ook een nieuwe ARC-vijand die de spelwereld onveilig maakt: de Vaporizer. De Shredders, die vroeger enkel te vinden waren in Stella Montis, zijn blijkbaar ontsnapt uit hun ondergrondse faciliteit en verschijnen nu op alle maps.

Ook wordt er een nieuwe mapconditie geïntroduceerd: Close Scrutiny. Tijdens deze conditie is er minder loot verspreid over de map, maar verschijnen er zogenaamde ARC Assessors waar je waardevolle loot kunt vinden.

Tot slot krijgen we ook een nieuw project en ontvangt Scrappy, onze trouwe haan, een update waarbij we hem eten kunnen geven. Afhankelijk van wat je hem voert, verandert het type loot dat hij verzamelt.