In het begin van de game zie je hoe Grace Ashcroft zich los weet te maken van een bed en vervolgens hoe ze probeert te ontsnappen uit het ziekenhuis waar ze vast zit. Hier valt al meteen het eerste detail op, de game is in first person. Geen verrassing, maar wel goed om te zien. Ook zie je meteen hoe creatief ze deze keer met kleurgebruik zijn en dat het echt een aanbeveling is om deze game in HDR te spelen, want zwart is een belangrijke kleur in deze donkere game.

Daarna zie je dezelfde scene, maar deze keer zie je hem in third person en als schrijver van games moet ik zeggen dat het mij verheugd te zeggen dat dit ook meteen aanvoelt als een andere game.

Ook laat de game een stuk van de horror in de game zien. Je loopt door de spelwereld met een aansteker, waarbij de belichting heel knap bewerkt is. Licht gaat, zoals vaker in deze prachtige serie, een belangrijk onderdeel van de game worden.

Resident Evil Requiem komt volgend jaar uit op 27 februari op de Xbox series X|S, PlayStation 5 en de PC.