De game speelt zich af in 1965 en speelt zich af in Vietnam, waar de AMerikanen op dat moment een oorlogje uitvoeren.

De trailer bevat een aantal gameplay beelden die laten zien dat de ontwikkelaars proberen om de oorlog zo realistisch mogelijk uit de doeken te laten komen. Gezien ze hier met Hell Let Loose zeer goed in zijn geslaagd, hoeven wij ons geen zorgen te maken dat ook deze keer dit geen probleem zal zijn.

Hell Let Loose: Vietnam zal uitkomen in 2026 voor de PC , Xbox Series X|S en PlayStation 5.