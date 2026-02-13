Big Walk is een coöperatief multiplayeravontuur waarin teamwork en communicatie centraal staan. Spelers ontdekken een open wereld waarin verschillende uitdagingen, puzzels en geheimen te vinden zijn.

Communicatie is een van de belangrijkste gameplayfeatures in Big Walk. Spelers moeten in contact blijven met behulp van verschillende hulpmiddelen. Daarnaast moet er worden gezocht naar nieuwe manieren om te communiceren wanneer je plotseling niet meer kunt praten.

Naast het avontuur biedt de game ook ruimte om samen ontspannen rond te hangen. Tijd doorbrengen met vrienden is een centraal element van deze grote wandeling.