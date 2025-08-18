Het vervolg, dat simpelweg de naam BLACK SOULS II heeft gekregen, heeft zelfs al reeds zijn eigen Steam-pagina voor zij die willen reserveren, inclusief een uitgebreide beschrijving van wat men ervan mag verwachten. Dit doet vermoeden dat aan beide games tegelijkertijd gewerkt werd. En als we kijken naar dat de 1198 reviews op het moment van schrijven Overweldigend Positief zijn, is dat goed nieuws!
BLACK SOULS krijgt wel heel snel een opvolger
Of in ieder geval de aankondiging ervan
Door Sil Hendriks
Op 16 augustus verscheen een game genaamd BLACK SOULS op Steam. Deze pikante RPG van ontwikkelaar Eeny, meeny, miny, moe? en OTAKU PLAN heeft echter nauwelijks diens vijftien minuten in de spotlight gehad, want amper een dag later werd een vervolg aangekondigd.
