Elk seizoen verzamelen de beste spelers van de wereld zich in een competitie die Race to World First heet. In dit evenement racen de beste guilds om als eerste de nieuwste bazen van World of Warcraft te verslaan op de hoogste moeilijkheidsgraden. Dat was ooit spannend, maar dankzij beta's, playtests en data miners, liggen alle details van zo'n baas tegenwoordig al op straat, waardoor de beste teams als een geoliede machine met een vooropgezet plan aan het werk kunnen. Fijn voor de teams, maar de entertainmentwaarde gaat er wel wat mee omlaag voor de kijkers. Daarom heeft Blizzard deze keer besloten het anders te doen.

Tijdens het gevecht tegen de laatste baas van dit seizoen, Naaru L'ura, dacht Liquid dat ze de overwinning tegen Echo binnen hadden. De levensbalk van de baas kwam op nul uit en verschillende spelers begonnen hun overwinning al te vieren. Maar toen toverde Blizzard een konijn uit diens hoge hoed. De kamer verduisterde plotseling en de raiders kregen de stun-status, waarna void entities het speelveld overspoelden.

Wat leek Liquids overwinning te zijn, mondde uiteindelijk bijna uit in hun verlies. Was het de schok die hun concentratie had gebroken die ze parten speelde? Moeilijk te zeggen, maar voor het eerst in negen jaar werden kijkers van het evenement weer echt verrast. En clips zoals hieronder, maken het des te memorabeler.