Destijds was de heropstart van de franchise door Infinity Ward in 2019 enorm succesvol. Dit kwam deels door de bijkomende release van Call of Duty: Warzone, dat zeer populair was tijdens de pandemie. Een grote korting op Steam zorgt nu opnieuw voor een heropleving van de klassieker.

Waar Modern Warfare normaal €59,99 kost, is het momenteel te koop voor slechts €5,99 via Steam als onderdeel van de Spring Sale. Dit is vermoedelijk de laagste prijs ooit. De Steam Sale zorgt niet alleen voor een heropleving: Modern Warfare breekt ook zijn eigen record en is nu de meest gespeelde Call of Duty op Steam. De game wordt vooral geprezen om zijn campagne, die een donkere toon heeft en memorabele missies bevat, zoals “Clean House”.