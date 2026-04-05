Een update die gisteren bijvoorbeeld is uitgerold, is enkel voor bezitters van een PlayStation 5 Pro goed nieuws. Na het installeren ervan maakt de game namelijk gebruik van de verbeterde PSSR sharpen feature, evenals een native anti-aliasing mode voor de Quality Mode. Dit betekent dat de game in die mode feitelijk op native 4K draait, waarbij de PSSR zich volledig toelegt op het scherper maken van het beeld. Het resultaat is, zoals je kunt zien op de afbeelding hieronder, best goed zichtbaar.

Het feit is echter dat voor niets de zon op komt en dat is hier niet anders. In ruil voor de scherpere graphics, meldt Digital Foundry dat na de update wel een dip in de framerates kan worden waargenomen. In de praktijk wordt dit vaak verborgen door de 30FPS cap die Quality Mode heeft, maar er zijn momenten waarop zelfs dit niet wordt gehaald, met en gemiddelde dip van twee frames (drie milliseconden).

Voor wie liever op Balanced Mode speelt, is het verhaal een stuk rooskleuriger. Daar in die mode PSSR al het zware werk deed, door de native 1440p-resolutie op te schalen naar 4K, krijg je wel de voordelen van de verbeterde versie van PSSR, maar zonder de nadelen. Dus voor die spelers is de patch sowieso goed nieuws!