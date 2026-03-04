In de tussentijd kunnen spelers al aan de slag met een van de best beoordeelde games van 2025: Kingdom Come: Deliverance II. Deze titel verscheen gisteren en is nu direct speelbaar via Game Pass. Ook liefhebbers van de Final Fantasy-reeks kunnen sinds gisteren opnieuw duiken in Final Fantasy III.

Gamers die nog meer variatie zoeken, kunnen vandaag terecht bij Game Pass voor het verhalende avontuur to a T en de racegame EA Sports F1 25. Daarna volgt de gloednieuwe sequel Planet of Lana II: Children of the Leaf. Ook fans van Hollow Knight: Silksong hebben reden tot enthousiasme: de game komt deze maand naar Game Pass Premium, hoewel hij al beschikbaar was via Game Pass Ultimate.

In maart verdwijnen bovendien zes titels uit het aanbod: