Wie de trailer ziet van Dark Deity 2, ziet meteen dat je voor deze game en liefhebber moet zijn van de klassieke JRPG. Van de grafische vormgeving tot de creatieve turn-based combat: alles ademt uit dat de ontwikkelaars zich hebben laten inspireren door de klassieke RPG's uit de gouden tijd van dit genre op de SNES en PSX.

In de game leidt je een groep helden die een reizen door een wereld die op het punt staat om in een grote oorlog uit te barsten. Als Gwyn and Riordian, beide nakomelingen van de protagonist van het eerste deel, moeten spelers de spanningen inperken door ongemakkelijke allianties aan te gaan om vervolgens te kunnen vechten tegen een een sterk rijk dat probeert binnen te vallen.

De game is beschikbaar vanaf 4 september op de Nintendo Switch. Hij is al wel beschikbaar op de PC via Steam.