Hoewel sinds 2022 bekend is dat de game in ontwikkeling is, blijft de verdere informatie schaars. We weten enkel dat de setting het Heilige Roomse Rijk tijdens de heksenprocessen is en dat de vrouwelijke hoofdrolspeler over magie beschikt.

Maar er zijn vandaag wel een paar geruchten over de game naar buiten gekomen:

Er wordt gezegd dat de sfeer in de eerste helft nog steeds sterk doet denken aan een "heksengame". Verder zou Ezio Auditore da Firenze halverwege het verhaal verschijnen om de protagonist van Hexe op te leiden tot assassin. Na deze ontmoeting verandert de gameplay waarschijnlijk in die van een meer traditionele Assassin's Creed-game.

Verder gaan er geruchten dat de gevechten in de game grondig zijn herzien in vergelijking met Shadows. Naar verluidt zijn de gevechten acrobatisch van aard. Om dit zo realistisch mogelijk in beeld te brengen, heeft de studio een slangenmens ingezet voor de motion capture.

Een ander gerucht is dat veel Ubisoft-werknemers maar al te graag aan Assassin's Creed Hexe willen werken, simpelweg omdat het er fantastisch uitziet. Dit staat in schril contrast met Assassin's Creed Invictus, dat intern veel kritiek krijgt te verduren.

Er is echter ook minder goed nieuws: naar verluidt staat de release van Assassin's Creed Hexe gepland voor op zijn vroegst eind 2027.



