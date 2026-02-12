Want tijdens de State of Play van 12 februari heeft Sucker Punch Ghost of Yōtei: Legends officieel van een releasedatum voorzien. Vanaf 10 maart 2026 kan iedereen die Ghost of Yōtei in zijn bezit heeft, gratis genieten van Legends.

In Ghost of Yōtei neem je het samen met maximaal drie andere spelers op tegen demonische versies van de Yōtei Six, de antagonisten van Ghost of Yōtei. In de trailer werd het niet duidelijk of de survivalmodus en rivalmodus van Ghost of Tsushima: Legends ook terugkeren in Ghost of Yōtei: Legends.