Volgens een bericht van het Japanse Beep21 is Sato afgelopen weekend overleden, al wordt niet gespecificeerd wat de oorzaak was. Het overleden is echter wel bevestigd door SEGA zelf, dat onderstaand statement deelde:

''We zijn immens bedroefd om te vernemen dat Hideki Sato is overleden, welke diende als de President van SEGA tussen 2001 en 2003. SEGA wil diens condoleances aanbieden aan vrienden en familie.

Hij begon zijn carrière met de ontwikkeling van arcade machines en Mr. Sato was instrumentaal in de ontwikkeling van iconische consoles, waaronder de SG-1000, SC-3000, Mega Drive/ SEGA Genesis, SEGA Saturn en Dreamcast.

Zijn leiderschap heeft geholpen met het leggen van de fundering van SEGA en zijn bijdrages had een grote en blijvende impact op de gehele game-industrie.

We zullen ons zijn bijdragen aan ons bedrijf altijd herinneren en wij van SEGA bieden allen onze oprechte condoleances aan terwijl we zijn nalatenschap eren.''

Sato heeft 77 jaar mogen worden, hetgeen betekent dat hij al geruime tijd met pensioen heeft mogen gaan. Toch kon hij de game-industrie niet volledig achter zich laten. Zo gaf hij in 2021 nog een uitgebreid interview met Beep21 over zijn carrière binnen de Japanse uitgever. Een interview dat nu gratis beschikbaar is gesteld via onderstaand bericht op BlueSky, al zal je wel Google Translate moeten gebruiken als je de taal niet machtig bent.

GameQuarter wil eveneens zijn medeleven betuigen aan vrienden en familie en wenst ze veel sterkte in deze moeilijke periode.