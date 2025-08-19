Of Fate Trigger een van velen gaat worden of boven de lat uit weet te springen, dat zal moeten blijken. Maar mooi oogt die in ieder geval wel, zo werd bewezen met de nieuwe trailer die op gamescom Opening Night Live werd getoond ter ere van diens release window.
De nieuwe trailer van Fate Trigger spat van je scherm
Those are some nice round…eyes
Door Sil Hendriks
Aan games die visueel inspiratie halen bij Japanse animatie, hebben we al decennia geen gebrek. Maar sinds het succes van de games van HoYoverse, lijken het er meer dan ooit te zijn.
