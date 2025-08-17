MAGES laat graag zien waar ze goed in zijn, want ze kunnen het wel. Met name Stein's Gate wordt vaak de beste Visual Novel ooit genoemd. In Iwakura Aria gaan ze wel een stapje de andere kant op qua artwork, want dat ziet er heel uniek uit.

De game vertelt het angstaanjagende verhaal van Ichiko Kitagawa. Ze is zestien jaar oud en moet werken om te overleven. Tot haar grote verrassing krijgt ze een uitnodiging om als dienstmeid te werken in de Iwakura Mansion. Een huis van de familie Iwakura die allemaal heel aardig zijn, maar waar in de achtergrond iets niet helemaal in orde lijkt te zijn.

De game bevat negen eindes die je activeert door bepaalde keuzes te maken en MAGES heeft al bewezen dat dit best een sinicure kan zijn met Stein's Gate, waar het einde afhankelijk was op het antwoorden van enkele mailtjes tegen het einde van de game.

Iwakura Ario is uit voor de Nintendo Switch en op de PC. Over een eventuele release op de andere consoles is op dit moment niets bekend.