In DrainSim ben jij die loodgieter en moet je allerlei watergerelateerde problemen oplossen, al zijn die wel stukken groter dan een toilet dat overloopt. Repareer waterleidingen, pomp straten leeg en duik zelf de wildernis in. Je moet wat overhebben voor je job! Maar gelukkig niet ál je geld.

Om de launch van DrainSim te vieren, is de prijs ervan namelijk ook deels door het putje gelopen. Tot 17 maart krijg je 10% korting, waardoor je op Steam € 13,49 betaalt in plaats van de gebruikelijke € 14,99.