Het feest is deze keer van 5 tot 8 juni en deze dagen kun je meer verwachten. Tegenwoordig hebben de grote gamebedrijven hun eigen showcase, maar voor alles wat daar niet onder valt is er de Summer Game Fest.

Op vrijdag 5 juni zal een showcase zijn waar aankondigingen in zijn en daarna van 6 tot 8 juni zijn er de SGF Play Days, waarin infuencers gaan allemaal leuke dingen gaan doen met de aankondigingen. Op 8 juni is er een TheGameBusiness Live conference.