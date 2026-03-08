In deze worstelgame nemen jij en een hoop vrouwen het tegen elkaar op om als koning (of koningin) van de ring gekroond te worden. Klinkt dat oneerlijk met het oog op de verschillen tussen de seksen? Geen probleem, want aan deze worstelonzin kan McMahon nog een puntje zuigen.

In deze game nemen jullie het namelijk niet enkel in de ring tegen elkaar op, maar ook tussen de spreekwoordelijke lakens. En daarbij heeft menig vrouw groter gereedschap paraat dan jouw karakter. Zoals gezegd...voor mij is het niet...

Is dat echter wel jouw straatje, dan heb je geluk, want Femboy Futa Mania is om de launch te vieren nu afgeprijsd Tot 21 maart krijg je een gortige 37% korting, waarmee de prijs daalt van € 14,79 naar € 9,31. Moge het echter voor zich spreken dat je hiervan enkel profiteert als je alleen bent, daar de Steam-pagina extreem NSFW is!