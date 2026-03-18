De game DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party is direct beschikbaar voor Cloud, Xbox Series en PC. South of Midnight en The Alters zijn eveneens op het moment van schrijven al beschikbaar. Disco Elysium – The Final Cut zal zich daar vanaf morgen (19 maart) aan toevoegen.

In de komende periode verschijnen er nog een hoop titels op de service. Hieronder vind je een opsomming inclusief de datum waarop ze verschijnen.

Like a Dragon: Infinite Wealth (24 maart)

Absolum (25 maart)

Nova Roma (Game Preview) (26 maart)

The Long Dark (30 maart)

Resident Evil 7: Biohazard (31 maart)

Barbie Horse Trails (2 april)

Clair Obscur: Expedition 33 (2 april)

Final Fantasy IV (7april)

Naast het toevoegen van bovenstaande titels verdwijnen er ook twee games van Xbox Game Pass. Dat zijn Peppa Pig World Adventures en Mad Streets.