Diablo II kan rustig de grootste klassieker in de serie worden genoemd. Veel mensen die in rond 2000 een PC hadden hebben de game gespeeld. Sinds enkele jaren is er ook Diablo II: Resurrected uitgekomen, wat een remake van het origineel is. Nu kun je met deze versie als Warlock spelen.

De Warlock is een strijder die zijn krachten heeft gekregen van de Hell, door een pact aan te gaan met de beruchte demons. Hierdoor krijgen ze een flink arsenaal behoorlijk heftige krachten om de legers aan vijanden te bestrijden.

Spelers die eerder Diablo II: Resurrected hebben gekocht, kunnen de game voor €24,99 kopen, maar als je die niet hebt is het mogelijk om de Diablo II: Infernal Collection te kopen. Je krijgt dan de volledige game voor €39,99. Als fan van de serie en schrijver van dit artikel moet ik wel zeggen dat ik betere DLC heb gezien voor het bedrag wat je hiervoor moet betalen.

Toch kan niet worden ontkend dat mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Hoewel de game wat gebreken had in de online gameplay, heb ik er zeer veel van genoten toen hij net uitkwam. Hij heeft bij GameQuarter nooit een review gehad, maar uit ervaring kan ik zeggen dat deze game zeker de moeite waard is. Of de Warlock het waard is, valt nog te bezien.