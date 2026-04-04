Natuurlijk zijn geruchten van alle tijden en hebben ze niet zelden geen basis. Lekkers als KeplerL2, Dusk Golem en Nate the Hate hebben het echter ook met grote regelmaat aan het rechte eind gehad, waardoor we ze als news outlet ook niet zomaar kunnen negeren. In het geval van dit gerucht, lijkt het echter op dat het nauwelijks enige vorm van substantie heeft.

De oorsprong van de consternatie is immers een bericht op website Popbitch. Dit is een website die zich voornamelijk richt op lekken en roddels, maar daarbij meer de focus legt op sensatie dan juistheid. Dit valt ook wel te zien als je het bericht leest, daar de genoemde bron ''geruchten in een pub in Dundee zijn''. Voor context: dit ligt nabij Rockstar North en het zou in theorie kunnen dat ontwikkelaars daar na een werkdag zijn gaan drinken en iets hebben laten slippen. In die zin heeft het nog enige credibiliteit. Maar dan ga je de details lezen.

Volgens Popbitch is de reden voor het uitstel dat men save & load niet aan de praat krijgt. Omdat dit in het begin van de ontwikkeling nog niet aan de orde was, kwam dit recent pas aan het licht en blijkbaar lukt het niet om dit werkende te krijgen na het vertrek van een ontwikkelaar die hiermee bezig was maar in 2025 werd ontslagen als onderdeel van het schandaal rondom Union Busting.

Wie een beetje kennis heeft van game development, zal zien dat dit bericht sterk lijkt op een verlate 1 april-grap (de post komt van 2 april). Want zelfs als men inderdaad problemen zou ondervinden door bijvoorbeeld de schaal van het spel, is het ondenkbaar dat de game hiervoor uitgesteld zou moeten worden. Save & load zijn al decennia basale features in videogames en een ontwikkelaar van de grootte van Rockstar zal hier echt geen maanden mee worstelen. Dus tenzij Rockstar daadwerkelijk uitstel aankondigt, zouden wij zeggen dat je dit gerucht als onzinnig mag beschouwen.