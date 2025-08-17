Waar we vorig jaar getrakteerd werden om vier imponerende bazen om te trotseren, is er dit jaar voor gekozen een fragment van het verhaal te tonen. Hierin trek je als de Greymane naar een slagveld, waar je duidelijk de kant van één van de vechtende partijen hebt gekozen. Om hun val te voorkomen, doe je wat eigenlijk enkel kan worden beschreven als odd jobs. Denk aan het repareren van een kanon, datzelfde kanon vervolgens gebruiken om de vijand te bestoken en zelfs een vlag neerpoten voor je in het heetst van de strijd bent. En dit alles oogt weer heerlijk en geeft ons enkel meer zin in de game. Helaas zullen we daar echter wel nog even moeten wachten, daar de game dit jaar niet meer gaat halen. Hij staat nu gepland voor de eerste helft van komend jaar.
Nieuws
Dit is wat je komende week mag verwachten van Crimson Desert in Keulen
Wie ga ik daar zien?
Door Sil Hendriks
65
Toen ik vorig jaar in Keulen mocht rondrennen voor gamescom, waren er verschillende games die mij wisten te imponeren. Maar slechts weinigen hadden zo'n grote presence op de vloer als Crimson Desert. Geheel terecht, zo concludeerde ik na mijn speelsessie.
