Eén van de meest kenmerkende onderdelen van Grand Theft Auto zijn altijd weer de radioprogramma's en de nummers die worden je kunt horen. Er zijn altijd talloze radiostations met eigen thema's en ook altijd weer een DJ met de nodig humor. De vraag welke nummers er dan ook nu te luisteren zullen zijn in de game is altijd weer een goede vraag.

Zoals de Tweet bekendmaakt zullen er twee nummers te horen zijn. De eerste is van de band Panama met het nummer Back to Life en de tweede is Neon Indian, die in een podcast hebben bevestigd dat ze meer gaan maken voor de serie. Eerder hebben ze nummers gemaakt die zijn gebruikt in GTA Online.

Het gaat hier maar om twee nummers, terwijl alle voorgaande games meerdere radiostations hadden met uitzendingen van ongeveer een uur vol met muziek. Dit betekent dat er nog veel meer nummers bekend gemaakt zullen worden.

Grand Theft Auto VI is vermoedelijk de meest geanticipeerde game ooit en op dit moment zal hij uitkomen op 19 november. Of dit ook echt het geval zal zijn, kan nu niet worden gezegd. Rockstar staat erom bekend dat ze regelmatig de release van games uitstellen.

Omdat de trailer zo heerlijk is, heb ik deze weer toegevoegd.