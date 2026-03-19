Captain Tsubasa II: World Fighters is niet de game die die strijd aangaat, want hoewel het een voetbalspel is, kun je het ook linken aan superheldenfilms. Spelers gebruiken allerlei speciale krachten op het veld om de bal te krijgen, dan wel te behouden, met natuurlijk als uiteindelijke doel om het in het net van de tegenstander te doen landen.

Natuurlijk is dit niets nieuws; het waar de franchise om bekendstaat. Maar in dit tweede deel is er wel flink op voortgebouwd. Max Actions, Super Moves, het Chain System, Goalkeeper Tactics en Miracle Actions worden aan het de reeds bestaande systemen van het vorige deel toegevoegd voor een meer gelaagd potje voetbal dan ooit tevoren. Dat maakt het echter ook complexer. Daarom heeft Bandai Namco een nieuwe trailer online gezet die deze systemen niet enkel in beeld brengt, maar er ook dieper op ingaat hoe ze werken.