Misschien was dit de reden dat het Amerikaanse Renovation Products het aandurfde om Traysia van een vertaling te voorzien, ondanks de zeer matige scores die het in eigen land kreeg. Immers is iemand sneller geneigd mindere kwaliteit te accepteren als er een gebrek aan betere alternatieven is. Dat het zelfs met die context toch uitsluitend onvoldoendes kreeg in 1991, zegt dan denk ik genoeg over het spel. Dus waarom schrijven we er vandaag over?

De reden daarvoor is dat Shinyuden en Ratalaika Games een ogenschijnlijk onbreekbaar vertrouwen in het spel hebben. In 2022 was het onderdeel van Renovation Collection 1 op de Evercade en afgelopen jaar kreeg het een fysieke re-release met een verbeterde vertaling en Japanse taaloptie. En deze maand krijgt het zelfs een nieuwe versie voor PC en alle moderne consoles!

Of deze nieuwe versie drastisch onder handen zal worden genomen, dat zal moeten blijken eens het spel op 24 april verschijnt, maar op basis van de storepages kunnen we wel wat zaken opmaken. Zo is de Spaanse taaloptie bijvoorbeeld weer beschikbaar, hetgeen het heel waarschijnlijk maakt dat de Engelse vertaling de tweede versie is. Hiernaast zijn er features toegevoegd die je doorgaans bij emulators ziet, zoals een optie om terug te spoelen of te versnellen, filters voor het scherm, cheats en save states. Ook is een gallery met artwork en kun je de soundtrack op je gemak luisteren via de jukebox.

Deze opties, gecombineerd met de screenshots waarop we niet direct grote verschillen waarnamen ten opzichte van het origineel, doen vermoeden dat de game in de basis dezelfde is als die van vorig jaar. Waarom deze weer wordt uitgegeven ondanks het verleden van de titel, gaat ons dan ook boven de pet. Maar iemand op onze redactie heeft zich al opgeworpen om op onderzoek uit te gaan.