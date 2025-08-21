Hollow Knight is misschien wel de meest populaire Metroidvania die er is. De game is ontoegankelijk moeilijk en hij lijkt op momenten op een doolhof, maar om de één of andere reden sloeg dit enorm aan bij het grote publiek.

Het was dan ook geen verrassing dat na de bekendmaking van Hollow Knight: Silksong de geruchtenmolen zo hard aansloeg, dat de ontwikkelaars niet veel anders konden doen dan de release uitstellen om de game beter te maken.

Inmiddels zijn we heel wat jaar verder en was er een lange radiostilte over deze game. Soms vingen we wat flarden op. Zo was er tijdens de aankondiging van de ROG Xbox Ally te zien dat Silksong in de library van het apparaat zat en noemde enkele dagen geleden Geoff Keighley de game tijdens zijn gamescom Opening Night Live show.

Nu is het moment er eindelijk en de ontwikkelstudio Team Cherry stelt niet teleur met een release-datum die praktisch voor de deur staat. Hollow Knight: Silksong komt op 4 september uit.

Bekijk onderstaande trailer en geniet van dit historische moment, want zo kunnen we dit inmiddels wel noemen.