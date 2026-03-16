ARC Raiders kwam in 2025 uit en werd een enorm succes. Een aspect waar spelers zich aan stoorden, was het gebruik van AI-stemmen voor veel in-game personages. Uitgever Nexon verdedigde het gebruik van AI destijds en stelde dat men ervan uit moet gaan dat elk gamebedrijf deze technologie gebruikt.

Söderlund geeft nu toe dat er een duidelijk kwaliteitsverschil is tussen AI-dialogen en door mensen ingesproken stemmen. Daarom heeft het team een deel van de AI-gegenereerde voice-lines opnieuw opgenomen met menselijke stemmen. Het is wel onduidelijk of er plannen zijn om uiteindelijk al het AI-materiaal te vervangen. Söderlund wil fans wel laten weten dat “veel” van de voice-lines al zijn ingesproken door menselijke acteurs en benadrukt dat zij betaald zijn voor hun tijd en werk.

Wat vinden jullie? Kan AI in games een meerwaarde zijn?