Met de nieuwe update hebben ze namelijk iets compleet nieuws aan het spel toegevoegd: het vangen van, fokken van en vechten met aliens die je tegenkomt op de vele planeten die je op jouw reis bezoekt. Dus No Man's Sky is nu space Pokémon!

''Xeno Arena laat je aliens opvoeden, trainen en bevechten die je door het universum heen hebt gevonden,'' legt Sean Murray van Hello Games uit. ''Je hebt alles van dinosauriërs tot aan vliegende kooien, robots en gasblobs in No Man's Sky. We begonnen dit met het idee dat je ze kan ontdekken en een naam kan geven...maar wat als als die variëteit een gameplay-doel zou hebben? Wat als je ze kon verzamelen, fokken en als huisdier kon houden, maar er ook mee kon vechten?''

Het resultaat heet dus Xeno Arena en laat je op ruimtestations, de Nexus en zelfs in door spelers gebouwde arena's het opnemen tegen andere spelers en NPC's via speciale tafels waarop de monsters in miniatuurvorm verschijnen. Laat dat je echter niet voor de gek houden, dit is geen kleine update. ''Spelers kunnen ze laten vechten tegen vrienden, vreemden en NPC's,'' aldus Murray. ''Het is een volwaardig pad voor spelers om voortgang in de game te krijgen, met dagelijkse challenges om te voltooien voor ultieme beloningen. Dit is een volledige multiplayer game op zichzelf, met een hoop diepgang, welke je nu in No Man's Sky kunt vinden.''

Die diepgang is niet gelogen. Net als die ene creature collector waar dit ongetwijfeld mee vergeleken gaat worden, hebben de wezens een element, welke sterk en zwak tegen elkaar zijn. Monsters kunnen via een machine op genetisch niveau worden aangepast in het ei voor specifieke strategieën en er zijn zelfs hele zeldzame wezens, welke de rol van legendaries op zich nemen.