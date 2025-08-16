De eerste zou een compilatie zijn van eerdere Rayman-avonturen, al hebben we geen idee welke. Het kunnen de eerste paar games zijn die nog voor de eeuwwisseling verschenen, de mobiele en / of draagbare spin-offs of zelfs de meeste recente titels: Origins en Legends, al dan niet een combinatie van dit alles.

De tweede titel zou een gloednieuwe game zijn, welke voortbouwt op de artstyle van Origins en Legends, maar deze vervolgens naar een driedimensionale wereld brengt, net zoals Rayman 2: The Great Escape al die jaren geleden deed met de kersverse platformheld. Beide games zouden bovendien in al een stadium zijn dat potentiële partners een glimp zouden kunnen krijgen middels een behind closed door session op gamescom. Als dat zo is, bestaat de kans dat we ook een trailer of twee zullen gaan zien op Opening Night Live, welke je op 19 augustus kunt volgen via onze homepage. Voor nu adviseren we echter in het achterhoofd te houden dat het een gerucht is, zelfs als het van een bron komt met een vertrouwbaar verleden.