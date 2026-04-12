Hoewel men nog steeds hoopt de game in 2026 te kunnen releasen, zou intern nu meer gedacht worden aan ergens aan het eind van het jaar. Dat is het gerucht dat Jeff Grub, een bekende insider met een betrouwbare geschiedenis, heeft vernomen.

De herfst begint in september en als men aan begin van die periode zou zitten, zou er weinig aan het handje zijn. Echter met het interne uitstel, komt de game dichterbij het eind van de herfst en een zekere stoorzender met de naam Grand Theft Auto VI. Call of Duty is vermoedelijk de enige game die in diens vaarwater durft te zitten, hetgeen dan ook de reden is dat men hoopt december in te duiken. Al lijkt een noodzakelijke release in 2027 daardoor ook verre van onmogelijk. Al kan met ook gewoon nog proberen GTA 6 de pas af te snijden. We hebben immers nog altijd geen exacte datum gekregen.