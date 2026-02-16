Hoewel co-op in het PS1- en PS2-tijdperk werd gezien als een leuke bonus om naar uit te kijken, zijn sommige fans nu boos omdat deze functie achter voortgang is vergrendeld. Mega Cat Studios wilde waarschijnlijk een eerbetoon brengen aan de retroklassiekers door deze extra vrij te spelen na voltooiing, maar de kans is groot dat men hierop terugkomt en dat dit in een toekomstige update wordt aangepast.