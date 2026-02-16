Hoewel co-op in het PS1- en PS2-tijdperk werd gezien als een leuke bonus om naar uit te kijken, zijn sommige fans nu boos omdat deze functie achter voortgang is vergrendeld. Mega Cat Studios wilde waarschijnlijk een eerbetoon brengen aan de retroklassiekers door deze extra vrij te spelen na voltooiing, maar de kans is groot dat men hierop terugkomt en dat dit in een toekomstige update wordt aangepast.
Nieuws
Fans boos over nieuwe God of War-multiplayer
Lokale multiplayer vergrendeld achter voltooiing
Door Samuel Lutters
44
Recent lanceerde God of War: Sons of Sparta. Zoals geadverteerd is dit een lokale co-opgame voor twee spelers. Maar er zit een addertje onder het gras: je moet het verhaal eerst eenmalig in singleplayer uitspelen voordat je met z’n tweeën aan de slag kunt. Hierover zijn sommige spelers woedend.
