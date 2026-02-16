Shūtarō Īda maakte in oktober 2024 bekend dat hij behandeld zou worden voor kanker. Daarom besloot hij terug te treden als directeur van ArtPlay (de Bloodstained-ontwikkelaar); om zich volledig te kunnen richten op de behandeling. Maar dat heeft jammer genoeg niet mogen baten, want hij is op 10 februari 2026 overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Dit heeft zijn familie via X.com bekendgemaakt.