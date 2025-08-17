GameQuarter is terug en beter dan ooit!

Terwijl ik dit schrijf, wordt er volop verder geknutseld aan de website, waardoor je in de komende tijd allicht zal zien dat zaken getweaked zullen worden of dat er nieuwe dingen bijkomen. Op de planning staat onder andere het volgende:

Inloggen via Steam of Facebook

Notificaties als iemand op je comments reageert

Community channels voor sociale features en discussies

Membercontent waar maandelijks prijzen mee te winnen vallen

Hou jouw digitale collectie bij om mee te pronken

Wil jij een onderdeel uitmaken van onze volgende stap of heb jij nog een super idee over wat we kunnen implementeren om de website beter te maken? Gooi het in de comments, kom gezellig bij onze Discord of wordt onderdeel van het team. Aan jou de keus.