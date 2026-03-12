Laten we beginnen met het slechte nieuws: Project Helix zal voorlopig nog niet voor consumenten beschikbaar zijn. Dit valt op te maken uit het feit dat men aangeeft te hopen dat begin 2027 een alpha-versie van Project Helix naar ontwikkelaars te kunnen gaan sturen. Voordat hier mee gestoeid is, de feedback is verzameld en vertaald naar een verbeterde beta-versie, is dat jaar waarschijnlijk al om. Logica dicteert dus dat we de console op zijn vroegst eind 2028 zullen gaan zien.

Maar zoals gezegd, is dat het slechte nieuws. Dat betekent dat er ook goed nieuws te melden is. Jason bevestigt dat backwards compatibility een prioriteit blijft en dat men toegewijd is om de vier eerder generaties (Xbox, Xbox 360, Xbox One en Xbox Series X|S) nog jaren beschikbaar te houden voor spelers. Daar dit echter met elke generatie complexer wordt, wordt gewerkt aan nieuwe manieren om dit te doen. En daarvoor hoeven we niet eens op Helix te wachten, daar die al dit najaar zullen worden uitgerold ter ere van de 25ste verjaardag van Xbox.

Wat ook eerder komt, is een Xbox Full Screen Experience (FSE) mode voor Windows 11. In deze mode worden een hoop services van Windows 11 uitgeschakeld, zodat er meer resources vrijkomen voor het spelen van jouw favoriete games. In theorie zou je zo meer uit jouw hardware moeten kunnen halen. FSE zal komende maand al uitrollen, dus hoe groot is het verschil daadwerkelijk is, kunnen we spoedig ontdekken.