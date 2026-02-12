In de post valt te lezen dat er pas in de lente weer meer informatie zal worden gegeven door ontwikkelaar Insomniac Games. Daardoor lijkt het zo goed als zeker dat we vanavond geen beelden hoeven te verwachten van het spel. Vorig jaar liet de ontwikkelaar al weten dat nieuwe informatie pas in het voorjaar zou verschijnen.

Fans hadden enige hoop dat er wel nieuwe beelden zouden worden getoond toen Sony de State of Play aankondigde.