In de screengrab die op sociale media circuleert wordt de releasedatum van 14 november bevestigd wat overeenkomt met een eerdere leak. Dit zou Call of Duty: Black Ops 7 de laatste Call of Duty release ooit maken waarbij het Black Ops Cold War met slechts één dag verslaat. Die game kwam op 13 november 2020 uit.

Het lek onthult niet alleen de releasedatum maar geeft ook de eerste gameplay beelden van het spel vrij. In de sequenties die zich ontvouwen springt het personage hoog de lucht in en zweeft over het slagveld wat een representatie is van de traversal in de Call of Duty titel van dit jaar. Dit suggereert dat Call of Duty: Black Ops 7 teruggrijpt naar meer verticale gameplay elementen hoewel het officieel geen jetpacks zal bevatten zoals eerder werd bevestigd.

De advertentie toont ook details over de Vault Edition van het spel. Het lijkt erop dat de skins die eerder zijn gelekt inclusief het Reznov Challenge Pack allemaal komen. Wanneer je pre-ordert krijg je vroege toegang tot de beta maar de datum voor die test werd niet onthuld.

Call of Duty: Black Ops 7 speelt zich af in 2035 veertig jaar na de gebeurtenissen van Black Ops 6 en tien jaar na Black Ops 2. Het verhaal volgt een Black Ops team onder leiding van David Mason die het moet opnemen tegen een manipulatieve vijand die angst als wapen gebruikt. Het spel introduceert The Guild een mysterieuze tech organisatie die centraal staat in het verhaal.

De game wordt ontwikkeld door Treyarch en Raven Software en komt beschikbaar op Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 en PC via Xbox PC, Battle.net en Steam. Net als Black Ops 6 zal de game vanaf dag één beschikbaar zijn op Game Pass.

Activision zou vanavond tijdens Gamescom Opening Night Live om 20:00 uur Nederlandse tijd de volledige onthulling doen. Het blijft afwachten of ze hun plannen aanpassen nu deze informatie al vroeg is uitgelekt. De trailer die per ongeluk werd uitgezonden biedt in ieder geval fans alvast een voorproefje van wat ze kunnen verwachten wanneer Call of Duty: Black Ops 7 deze herfst verschijnt.