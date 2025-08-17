Zo werden de eerste beelden en namen bekend gemaakt van The Yōtei Six, de doelwitten van het hoofdpersonage Atsu. Deze groep vormt een belangrijk onderdeel van het verhaal. Daarnaast zijn er ook details vrijgegeven over de verschillende wapens die het hoofdpersonage in de game zal kunnen gebruiken, zoals bijvoorbeeld de “katana”, de “yari” en de “kusarigama”. Ook werden drie afstandswapens aangekondigd die de spelers tot hun beschikking zullen hebben. Tot slot werden de nieuwe mogelijkheden van de PlayStation 5 nog eens extra in de verf gezet, met specifieke functies die de spelervaring naar een hoger niveau tillen.