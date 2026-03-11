Gobby Gang is een party game voor drie spelers, waarin je de rol van een goblin vervuld. Je bent in een grot vol gevaarlijke planten, bommen en wezens die je dood willen hebben, en het is aan jou om er het beste van te maken en de geheimen bloot te leggen die hier verborgen liggen.

Het probleem is dat goblins over het algemeen niet zo sterk óf slim zijn, hetgeen we ook zien in de trailer. Ze stoppen van alles in hun mond en worden rondgeslingerd als lappenpoppen. Uitvinden wat je moet doen gaat daardoor niet de uitdaging worden. Die vind je bij het uitvogelen hoe je dat gaat doen.