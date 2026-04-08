Rockstar lijkt met Grand Theft Auto 6 de lat niet lager voor zichzelf te hebben gelegd als we een LinkedIn-profiel van een voormalig medewerker mogen geloven. De beste man, wiens naam we niet zullen noemen om een vloedgolf op zijn professionele profiel te voorkomen, had daar staan dat hij een Graphics Programmer was bij Rockstar in de periode van 2020 tot 2023. In die tijd zou hij voornamelijk hebben gewerkt aan een ''next generation procedural breakable glass system for vehicles and props.'' In andere stukken van zijn profiel valt te herleiden dat hij destijds in teamverband werkte, dus Rockstar heeft een volledig team van een onbekend aantal werknemers gehad die zich volledig richten op zorgen dat glas zo realistisch mogelijk breekt.

Of dit team nog bestaat, dat weten we niet. Hoe groot het was eveneens niet. We weten zelfs niet of ze in hun missie geslaagd zijn en of we de resultaten terug gaan zien op 19 november. Wat we echter wel kunnen opmaken uit het feit dat we dit nieuws konden schrijven, is dat Rockstar waarschijnlijk het uitstel goed kon gebruiken als dit is waar we naar uit mogen kijken.

Die ontwikkelaar was overigens vermoedelijk niet zo blij met het feit dat deze informatie op straat lag, want snel nadat het de rondte deed onder GTA-fans, werd de informatie weggepoetst. Op het internet is echter niets daadwerkelijk weg, dus de originele informatie staat nog in het screenshot hieronder: