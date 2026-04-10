Volgens een interview dat de bekende lekker gaf aan PC Gamer, had hij recent de kans om te feesten met Rockstar. Daarbij zou hij een sneak peak van het spel hebben gehad, welke hem razend enthousiast heeft gemaakt. Hoewel hij niet heel diep in gaat op wat hij van de game heeft gezien, had hij wel een andere uitspraak die verder onderzoek vereist. Namelijk dat Grand Theft Auto 6 spelers wel eens miljonairs zou kunnen maken.

Volgens HHG gaat Rockstar officieel ondersteuning bieden voor user-generated content, waardoor spelers eraan kunnen gaan verdienen. Met Grand Theft Auto V was dit al big business, maar toen hield het bedrijf zich voor het overgrote deel afzijdig tot 2023, toen het modding-platformen FiveM en RedM overnam om ze begin dit jaar te relaunchen met betaalde mods. Dat GTAVI soortgelijke dingen zal bieden, is dus niet enkel mogelijk, maar zelfs aannemelijk. En als ze dit al vroeg doen, kunnen ze maximaal profiteren van de hype.

''Eens het komt, met name op PC, als je dacht dat GTA 5 gek was, vooral met de roleplaying servers en alles wat ze doen, heb je nog niets gezien,'' aldus HipHopGamer richting PC Gamer.

Klinkt goed dus, maar we adviseren wel het zout paraat te houden. Hoewel HHG enige connectie heeft met Rockstar, is hij voornamelijk bekend als een Call of Duty-lekker. Op het gebied van Grand Theft Auto is zijn geschiedenis niet exact vlekkeloos.