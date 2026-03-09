Wie een beetje door het X account van Andy Nguyen bladert, ziet dat hij gek is op een aantal dingen. Eén van zijn hobbies is ongebruikelijke dingen doen met PlayStations. Dat is niet het enige. Hij is er ook nog eens goed in. Hij heeft bijvoorbeeld een PSP emulator op de PlayStation Portal werkende gekregen en kan native games draaien. Daarmee heeft hij van zijn PlayStation Portal meer gemaakt dan alleen een veredelde controller. Bij hem is het een werkelijke handheld.

Dit doet hij door exploits te gebruiken om zijn doel te bereiken. Exploits zijn kleine hick-ups in software die ervoor zorgen dat jij er dingen mee kan doen die eigenlijk niet de bedoeling zijn. Hackers maken vaak gebruik van exploits om in te breken ergens, maar je kunt het dus ook gebruiken om bijvoorbeeld Linux geínstalleerd te krijgen op een PlayStation 5, wat Andy heeft gedaan.