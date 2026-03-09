Wie een beetje door het X account van Andy Nguyen bladert, ziet dat hij gek is op een aantal dingen. Eén van zijn hobbies is ongebruikelijke dingen doen met PlayStations. Dat is niet het enige. Hij is er ook nog eens goed in. Hij heeft bijvoorbeeld een PSP emulator op de PlayStation Portal werkende gekregen en kan native games draaien. Daarmee heeft hij van zijn PlayStation Portal meer gemaakt dan alleen een veredelde controller. Bij hem is het een werkelijke handheld.
Dit doet hij door exploits te gebruiken om zijn doel te bereiken. Exploits zijn kleine hick-ups in software die ervoor zorgen dat jij er dingen mee kan doen die eigenlijk niet de bedoeling zijn. Hackers maken vaak gebruik van exploits om in te breken ergens, maar je kunt het dus ook gebruiken om bijvoorbeeld Linux geínstalleerd te krijgen op een PlayStation 5, wat Andy heeft gedaan.
Om dit voor elkaar te krijgen heeft Andy een PS5 op aanzienlijk oude firmware draaien van ongeveer vijf jaar geleden en gebruikt de een exploit met de naam 'Byepervisor' exploit, waarmee je de hypervisor van Sony kunt omzeilen om code in de kernel van de firmware te stoppen. Het is verbazingwekkend hoe ze van daaruit zover gekomen zijn dat ze een volledig functionerende Linux omgeving hebben kunnen bouwen.
Maar met alleen Linux heb je nog niets. Je wilt er toch iets leuks mee doen. Daarom heeft Andy de PC-versie van Grand Theft Auto V Enhanced Edition geïnstalleerd met alle grafische pracht die daarbij hoort.
Het is niet de eerste keer dat iemand op de console van Sony een Linux distributie draaiende heeft gekregen. Ooit mocht je op de PlayStation 3 zelfs een Linux distributie installeren. Toen echter bleek dat je op die manier met wat handigheid directe orders aan de processor kon geven en op die manier eventueel de firmware van PlayStation zelf zou kunnen hacken, werd dit direct geblokkeerd door Sony.
